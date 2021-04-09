Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası sert sözler: Futbolu bırakın

Çünkü Fenerbahçe'de çizgi oyuncuları çok becerikli değil, bununla ilgili kenar beklerinin de saha içi taktiksel yerleşimleri kötü. Pozisyon değiştiği zaman oyun da değişir. Toplu ve topsuz oyun rakip yarı alanda nasıl olacak, aynı zamanda rotasyon saha içinde yani oyuncular oynadığı yer yerine farklı yere destek verince ne yapacak? Bununla ilgili de saha içinde rol dağılımları doğru değil. Vede ikinci yarı birlikte hareket edemediklerinden, kötü oyun sarılacivertiler adına ortaya çıkıyor.