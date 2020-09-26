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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isme kapı gösterildi | Transfer haberleri

Yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 27 Eylül akşamı Galatasaray deplasmanına çıkacak. Derbiden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 3 isim ile yolların ayrılma kararı alındı. İşte son transfer gelişmeleri ve takımdan gönderilecek isimler...

26.09.2020 11:08 - Son Güncelleme: 26.09.2020 11:08
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isime kapı gösterildi | Transfer haberleri

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve transferde bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isime kapı gösterildi | Transfer haberleri

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından Samatta kadroya dahil edilmiş, forvet transferi için de tekrar gaza basılmıştı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isime kapı gösterildi | Transfer haberleri

Hatayspor beraberliği sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isime kapı gösterildi | Transfer haberleri

Samatta transferiyle forvet krizine son veren Fenerbahçe ise listedeki isimler için tekrar girişimlerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isime kapı gösterildi | Transfer haberleri

Fenerbahçe'nin gündemini takıma katılacak isimlerin ardından takımdan ayrılması beklenen isimler de meşgul ediyor. İşte sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimler ve takımdan gidecekler...

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