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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isme kapı gösterildi | Transfer haberleri
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ipler koptu! 3 isme kapı gösterildi | Transfer haberleri
Yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 27 Eylül akşamı Galatasaray deplasmanına çıkacak. Derbiden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 3 isim ile yolların ayrılma kararı alındı. İşte son transfer gelişmeleri ve takımdan gönderilecek isimler...
26.09.2020 11:08
- Son Güncelleme: 26.09.2020 11:08
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve transferde bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından Samatta kadroya dahil edilmiş, forvet transferi için de tekrar gaza basılmıştı.
Hatayspor beraberliği sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.
Samatta transferiyle forvet krizine son veren Fenerbahçe ise listedeki isimler için tekrar girişimlerini sıklaştırdı.
Fenerbahçe'nin gündemini takıma katılacak isimlerin ardından takımdan ayrılması beklenen isimler de meşgul ediyor. İşte sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimler ve takımdan gidecekler...