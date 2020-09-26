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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay yaratan sözler: Galatasaray 'da oynuyorum ama Fenerbahçe sempatizanıyım
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay yaratan sözler: Galatasaray 'da oynuyorum ama Fenerbahçe sempatizanıyım
Süper Lig'in 2020/21 sezonunun ilk derbisinde heyecan dorukta. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bu tarihi derbi pek çok futbolcuya, pek çok ana ve pek çok söze tanıklık etti. Bir asrı aşan Fenerbahçe - Galatasaray ezeli rekabetinde öne çıkan sözleri sizler için derledik.
26.09.2020 15:31
- Son Güncelleme: 26.09.2020 15:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.
Mondragon: 'Birisi bana 'şampiyon olmayacaksın ama F.Bahçe'yi deplasmanda yeneceksin' dese 'tamam' derim'
Hasan Şaş: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon, bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a; Abi bu soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim.
Ahmet Çakar: 'Mancini 10 kişi kalan rakibine karşı oyuncularına 'yerde yat' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir'
Ergün Penbe: 'Hatırlıyorum Hasan Şaş, Kadıköy'de ilk derbisine çıkarken çok gergindi, hatta istifra etmişti.'