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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay yaratan sözler: Galatasaray 'da oynuyorum ama Fenerbahçe sempatizanıyım

Süper Lig'in 2020/21 sezonunun ilk derbisinde heyecan dorukta. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bu tarihi derbi pek çok futbolcuya, pek çok ana ve pek çok söze tanıklık etti. Bir asrı aşan Fenerbahçe - Galatasaray ezeli rekabetinde öne çıkan sözleri sizler için derledik.

26.09.2020 15:31 - Son Güncelleme: 26.09.2020 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





