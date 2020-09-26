Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak! İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak. Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i de belli oldu.
26.09.2020 09:47
- Son Güncelleme: 26.09.2020 09:57
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