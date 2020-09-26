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Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak! İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak. Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i de belli oldu.

26.09.2020 09:47 - Son Güncelleme: 26.09.2020 09:57
Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak! İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

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Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak! İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak! İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.

Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak! İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i

DEPLASMANDA 5 SEZONDUR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.

Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak! İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

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