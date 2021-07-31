Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirmişti o halinden eser yok! Onu tanıyabildiniz mi?
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formaları giyen ve Türkiye'de oynadıkları dönemde adlarından sıkça söz ettiren isimlerde şimdilerde ne haldeler dersiniz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem Süper Lig forması giyen isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.
31.07.2021 15:45
- Son Güncelleme: 31.07.2021 15:45
Bir zamanlar yeşil sahalarda fırtınalar estiren isimlerde şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Süper Lig'de forma giyen futbolcular olmak üzere ünlü yıldızların yıllar içerisindeki değişimi.