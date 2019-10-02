GaleriSpor

İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından akrabası çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte o isim...

Bu isimleri yan yana gördüğünüzde aklınızın ucundan geçmez ama onlar aslında akraba... Magazin dünyasının pek çok isminin spor camiasından akrabalıkları bulunuyor. Tabi aynı durum futbol dünyası içinde geçerli. Peki İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından bir akrabası olduğunu biliyor muydunuz? Veya Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman'ın? Başta İbrahim Tatlıses olmak üzere sizi hayrete düşürecek o akrabalıklar.

02.10.2019 22:08 - Son Güncelleme: 02.10.2019 22:09
İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından akrabası çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte o isim...

Kim inanabilir onların akraba olduklarına. Kimi spor camiasından kimi sanat.İşte futbol dünyasının tanıdık simalarının kardeşleri, kuzenleri ve akrabaları...

İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından akrabası çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte o isim...

Federico ve Gonzalo Higuain

Kardeşler

İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından akrabası çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte o isim...

Kluivert'ın oğlu Justin

Patrick Kluivert'ın oğlu Justin

İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından akrabası çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte o isim...

Ayew ailesi

Andre ve Jordan Ayew kardeş, Abedi Pele babaları

İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasından akrabası çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte o isim...

Hagi'nin oğlu Ianis

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kanarya Mesut Özil için gemileri yaktı! Evi bile hazır