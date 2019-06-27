Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimine: Onu alın şampiyon olalım

Geçtiğimiz yıl yapılan kötü transferler ve ligde alınan kötü sonuçları unutturmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temas halinde. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Max Kruse ile anlaşma sağlanmıştı. Yanal, Fransız futbol adamından yıldız santrforun transferini bitirilmesi halinde şampiyonluk için eşik atlayacaklarını ifade etti. Damien Comolli'nin bu transferde bütün şartları zorlayacağı kaydedildi. İşte dev transfer harekatının detayları...

27.06.2019 20:49 - Son Güncelleme: 27.06.2019 20:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





