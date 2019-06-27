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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimine: Onu alın şampiyon olalım

Geçtiğimiz yıl yapılan kötü transferler ve ligde alınan kötü sonuçları unutturmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temas halinde. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Max Kruse ile anlaşma sağlanmıştı. Yanal, Fransız futbol adamından yıldız santrforun transferini bitirilmesi halinde şampiyonluk için eşik atlayacaklarını ifade etti. Damien Comolli'nin bu transferde bütün şartları zorlayacağı kaydedildi. İşte dev transfer harekatının detayları...

27.06.2019 20:49 - Son Güncelleme: 27.06.2019 20:56
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimie: Onu alın şampiyon olalım

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.


Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimie: Onu alın şampiyon olalım

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarı hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde ana gündem maddesi transfer.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimie: Onu alın şampiyon olalım

Birçok isimle görüşme halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar imzaları attırmak için UEFA'dan çıkacak kararı bekliyor.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimie: Onu alın şampiyon olalım

UEFA'dan beklenen yanıt geldiği takdirde prensip anlaşmasına varılan futbolcular birer birer kadroya katılacak.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimie: Onu alın şampiyon olalım

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam eden transfer çalışmalarında deneyimli hocanın üstünde durduğu konu hücum bölgesi.

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