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Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor

Yaz transfer döneminde rekor bir bedelle Fenerbahçe'den Napoli'nin yolunu tutan Makedon yıldız Eljif Elmas, İtalyan ekibinde istediği şansı bulamadı. Ancelotti'nin Napoli'den ayrılmasının ardından yerine gelen Gattuso Elmas için "kiralanabilir" raporu verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın transfer için devreye girdiği iddia edildi. İşte son dakika o gelişmeler...

18.12.2019 09:38 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:38
Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor.

Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor

Carlo Ancelotti'nin özel ısrarları nedeniyle transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.

Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor

Napoli'nin Ancelotti'yle yolları ayırmasından sonra Makedon futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor

Fotomaç'ın haberine göre bulduğu şansları değerlendiremeyen Eljif Elmas için Napoli'denn bir karar geldi.

Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor

KİRALIK GÖNDERİLİYOR!
Napoli'deki teknik direktör değişikliği Eljif Elmas'a yaramadı. Yeni teknik patron Gennaro Gattuso'nun Elmas'ı kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtilmişti.

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