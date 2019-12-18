Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor

Yaz transfer döneminde rekor bir bedelle Fenerbahçe'den Napoli'nin yolunu tutan Makedon yıldız Eljif Elmas, İtalyan ekibinde istediği şansı bulamadı. Ancelotti'nin Napoli'den ayrılmasının ardından yerine gelen Gattuso Elmas için "kiralanabilir" raporu verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın transfer için devreye girdiği iddia edildi. İşte son dakika o gelişmeler...

18.12.2019 09:38 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





