Fenerbahçe'de Erol Bulut'a isyan! Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe yıkıldı. Liderlik koltuğunu sarı-kırmızılı ekibe kaptıran Fenerbahçe'de, maç sonunda Başkan Ali Koç ve teknik direktör Erol Bulut'a büyük öfke vardı. Son haftaların formda ismi Mame Thiam'ı yedek oturtan ve oyuna sokmayan Bulut'a sosyal medyada eleştiri yağdı.
07.02.2021 10:53
- Son Güncelleme: 07.02.2021 10:53
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma, sarı lacivertlilerin 1-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlandı.
Maç sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, eleştiri yağmuruna tutuldu. Sarı lacivertli taraftarlar, genç teknik adamın kadro tercihini sorguladı.
TARAFTARLAR "THIAM" DEDİ
Bununla beraber Fenerbahçe'de uzun süredir gol yollarında etkili olan ve kazanılan puanlarda büyük katkısı bulunan Mame Thiam'ın süre bulamaması, Erol Bulut hakkında soru işaretlerine neden oldu.
SON 9 MAÇTA UÇMUŞTU!
Değişikliklerde de tercih edilmeyen golcü futbolcu, son 9 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırmış, 2 de asist yapmıştı. Thiam'ın oynamaması taraftarın da tepkisini aldı.
İşte Thiam için Erol Bulut'a gelen tepkilerin bazıları...