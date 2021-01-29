İmzalar atıldı, transferler resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de biten transferler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Süper Lig ekipleri ara transfer döneminde birbirinden çarpıcı transferlere imza attı. Galatasaray'ın Mohammed, Onyekuru, Fernandes, Yedlin, Fenerbahçe'nin Mesut Özil, İrfan Can Kahveci,Osayi Samuel ve Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferleri ön plana çıkarken sporseverler ve taraftarlar bu isimlerin takımları adına sergileyeceği performansları merakle beklemeye koyuldu. Peki, ara transfer döneminde hangi takım hangi ismi kadrosuna kattı? İşte Süper Lig'de şu ana kadar tamamlanan transferler...
29.01.2021 15:53
- Son Güncelleme: 01.02.2021 22:32