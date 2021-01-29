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İmzalar atıldı, transferler resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de biten transferler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig ekipleri ara transfer döneminde birbirinden çarpıcı transferlere imza attı. Galatasaray'ın Mohammed, Onyekuru, Fernandes, Yedlin, Fenerbahçe'nin Mesut Özil, İrfan Can Kahveci,Osayi Samuel ve Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferleri ön plana çıkarken sporseverler ve taraftarlar bu isimlerin takımları adına sergileyeceği performansları merakle beklemeye koyuldu. Peki, ara transfer döneminde hangi takım hangi ismi kadrosuna kattı? İşte Süper Lig'de şu ana kadar tamamlanan transferler...

29.01.2021 15:53 - Son Güncelleme: 01.02.2021 22:32
Transfer haberleri bitmiyor imzaların ardı arkası kesilmiyor! Süper Lig'de biten transferler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

İşte merakla takip edilen ara transfer döneminde şu ana kadar biten transferler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İmzalar atıldı, transferler resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de biten transferler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Cenk Tosun (Beşiktaş)

İmzalar atıldı, transferler resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de biten transferler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

İmzalar atıldı, transferler resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de biten transferler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Mostafa Mohammed (Galatasaray)

İmzalar atıldı, transferler resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de biten transferler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Bilal Ceylan (Beşiktaş)