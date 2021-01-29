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Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Ligin ilk devresini lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kapatan Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Fatih Terim ve öğrencileri maça mutlak 3 puan hedefiyle hazırlanırken, Galatasaray'ın hafta içinde kadroya kattığı Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yu da Gaziantep'e götürdü. Zorlu maç öncesi Fatih Terim'in Yeni Malatya'da sahaya sürdüğü 11'i bozmayı düşünmediği öğrenilirken yine de bir sürpriz yaparak Onyekuru'yu ilk 11'de başlatabileceği iddia edildi. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'leri...

29.01.2021 10:09 - Son Güncelleme: 29.01.2021 10:09
Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep deplasmanında başlayacak Galatasaray maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeki Aslan'ın kayba tahammülü yok.

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Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı G.Saray; Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-1 kazanmıştı. İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep'i mutlaka yenmek isteyen sarıkırmızılılarda yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu maç kadrosuna alındı.

Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

ASLAN'DA 10 EKSİK BULUNUYOR
Galatasaray'da kritik maç öncesi 10 isim kadroya alınmadı. Sakatlığı süren Omar Elabdelloui, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao yok.

Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Fatih Öztürk, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne transfer görüşmeleri yüzünden Gaziantep'e götürülmedi. Ev sahibinde ise sakatlığı bulunan Kevin Mirallas ile kart cezalısı Muhammet Demir forma giyemeyecek. Kalyon Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Terim, iki futbolcuyu özel olarak uyardı.

İŞTE GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ