Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Ligin ilk devresini lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kapatan Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Fatih Terim ve öğrencileri maça mutlak 3 puan hedefiyle hazırlanırken, Galatasaray'ın hafta içinde kadroya kattığı Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yu da Gaziantep'e götürdü. Zorlu maç öncesi Fatih Terim'in Yeni Malatya'da sahaya sürdüğü 11'i bozmayı düşünmediği öğrenilirken yine de bir sürpriz yaparak Onyekuru'yu ilk 11'de başlatabileceği iddia edildi. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'leri...

29.01.2021 10:09 - Son Güncelleme: 29.01.2021 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





