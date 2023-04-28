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EuroLeague tarihi böyle kavga görmedi! İşte saniye saniye yaşananlar

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti. Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı. İşte ringleri aratmayan kavganın saniye saniye görüntüleri...

28.04.2023 10:02 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:02
EuroLeague tarihi böyle kavga görmedi! İşte saniye saniye yaşananlar

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.

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EuroLeague tarihi böyle kavga görmedi! İşte saniye saniye yaşananlar

Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.

EuroLeague tarihi böyle kavga görmedi! İşte saniye saniye yaşananlar

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti.

EuroLeague tarihi böyle kavga görmedi! İşte saniye saniye yaşananlar

Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.

EuroLeague tarihi böyle kavga görmedi! İşte saniye saniye yaşananlar

İşte saniye saniye karşılaşmada yaşananlar...

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