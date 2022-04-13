Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi bitiyor! Yeni durağı belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye gelen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı gösteremeyen Enner Valencia, son dönemde de disiplinsiz davranışları nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Sarı-lacivertliler sezon sonunda yıldız isimle yollarını ayırmayı planlarken, Kolombiyalı ismin yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...
13.04.2022 10:29 - Son Güncelleme: 13.04.2022 10:29
Ekvador basınında yer alan haberlerde, Valencia'nın ABD'ye transfer olacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun MLS'te oynamaya hazırlandığı ve transferin kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.
GÖZTEPE HAZIRLIĞI BAŞLADI
Öte yandan Fenerbahçe , Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın, ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapıldı.