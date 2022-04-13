RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi bitiyor! Yeni durağı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye gelen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı gösteremeyen Enner Valencia, son dönemde de disiplinsiz davranışları nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Sarı-lacivertliler sezon sonunda yıldız isimle yollarını ayırmayı planlarken, Kolombiyalı ismin yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

13.04.2022 10:29 - Son Güncelleme: 13.04.2022 10:29
Fenerbahçe’de Enner Valencia dönemi bitiyor! Yeni durağı belli oldu

Son dönemde sarı-lacivertlilerde süre alamayan Enner Valencia için flaş haberler dikkat çekti.

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Fenerbahçe’de Enner Valencia dönemi bitiyor! Yeni durağı belli oldu

Ekvador basınında yer alan haberlerde, Valencia'nın ABD'ye transfer olacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun MLS'te oynamaya hazırlandığı ve transferin kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Enner Valencia dönemi bitiyor! Yeni durağı belli oldu

GÖZTEPE HAZIRLIĞI BAŞLADI
Öte yandan Fenerbahçe , Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın, ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe’de Enner Valencia dönemi bitiyor! Yeni durağı belli oldu

Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de Enner Valencia dönemi bitiyor! Yeni durağı belli oldu

Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

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