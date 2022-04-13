Cüzdanınızda bu para varsa hemen kontrol edin! 50 TL deyip geçmeyin! Adeta bir servet ediyor! 75.000 TL’ye satılıyor

Rize'de müşterinin verilen 50 lirada sıfır olmadığını fark eden işletme sahibi yanlış basım para amacıyla 75 bin TL fiyat biçti. İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye denetim ettim. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz'' dedi.