Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar yumruk yumruğa kavga etti mi? İşte detaylar | Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş derbisi oynayacak Fenerbahçe'nin antrenmanında Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar yumruk yumruğa kavga ettiği, ikilinin küfürleştiği iddia edilmişti. Sonrasında ise Emre Belözoğlu bu kez tüm takıma küfrettiği belirtilmişti. İşte yaşandığı iddia edilen o kavganın detayları...
Akşam'da yer alan habere göre; Yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi.
'HEPİNİZ O… Ç…. SUNUZ'
Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı.
Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'den "İki futbolcu arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır" açıklamasını yaptı.
İŞTE EMRE VE DIRAR ARASINDA YAŞANANLAR
Hürriyet'in haberine göre; Samandıra'daki idmanda birkaç haftadır form düşüklüğü görülen ve 2-1 kaybedilen son Sivasspor maçında ciddi hatalar yapan Dirar, bir çalışma sırasında pozisyon almakta geç kaldı. Teknik direktör Tahir Karapınar da öğrencisini daha çabuk ve konsantre olması yönünde ikaz etti.