Haberler Galeri Spor Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Koronavirüs salgınının ardından sakatlanan ve son haftalarda forma giyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya basının yer alan habere göre sezon başında Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Falcao, Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

17.07.2020 17:54 - Son Güncelleme: 17.07.2020 17:54
Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan fakat Sarı Kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Falcao hakkında ülkesi Kolombiya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Pandemi sonrası başlayan Süper lig'de performansı ile hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da artık tüm planlamalar önümüzdeki sezon için yapılıyor.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetime verdiği listeye göre takımdan ayrılacak ve takıma katılacak olan isimler belirlendi.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Fatih Terim'in gelecek sezonun planlamasını hazırladığı Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Kolombiyalı golcü sezon boyunda istediği performansı sergileyemedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...
Fenerbahçe formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...