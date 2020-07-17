Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan fakat Sarı Kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Falcao hakkında ülkesi Kolombiya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...