Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Olay yaratan iddia... | Galatasaray transfer haberleri
Koronavirüs salgınının ardından sakatlanan ve son haftalarda forma giyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya basının yer alan habere göre sezon başında Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Falcao, Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
17.07.2020 17:54
- Son Güncelleme: 17.07.2020 17:54
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