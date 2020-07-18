Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine doğru | Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte ilk 11'ler
Süper Lig'in son derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele saat 21.00'de başlayacak. Taraflar, dev derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar'ın ilk 11'leri
18.07.2020 14:07
- Son Güncelleme: 18.07.2020 14:07
LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.
SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.
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