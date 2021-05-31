Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Yeni adresi belli oldu
7 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, kupa özlemine son vermek için kadro planlamasına başladı. Transfer çalışmaları için kolları sıvayan sarı-lacivertli ekipte bir yandan da kadrodan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Sezon başında takıma katılan ancak yaşadığı sakatlıklar ve yaşı nedeniyle vedalaşılmak istenen yıldız bir ismin, lige yeni yükselen bir takıma transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
31.05.2021 13:20
- Son Güncelleme: 31.05.2021 13:20
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 82 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler planlamalarını buna göre yaparken, transfer girişimlerini de sıklaştırdı.
Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile de yolların ayrılması gündemde.
Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu sarı-lacivertliler, kullanmak niyetinde değil.
Bu durum kendisine iletilen Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi.