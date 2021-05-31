Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Yeni adresi belli oldu

7 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, kupa özlemine son vermek için kadro planlamasına başladı. Transfer çalışmaları için kolları sıvayan sarı-lacivertli ekipte bir yandan da kadrodan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Sezon başında takıma katılan ancak yaşadığı sakatlıklar ve yaşı nedeniyle vedalaşılmak istenen yıldız bir ismin, lige yeni yükselen bir takıma transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

31.05.2021 13:20 - Son Güncelleme: 31.05.2021 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





