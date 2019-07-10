Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

"YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: "Benim için de çok farklı, çok güzel bir heyecan. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara çıkmak, Kadıköy'e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum. Şimdi önümüzde iyi bir hazırlanma süreci var. Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ben de 1 gün önceden gelmek istedim. Yarın çalışmalar başlayacak. Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Görevimizin bilincinde, yapmamız gerekenleri bilerek iyi bir kamp olur inşallah benim için de arkadaşlarım için de."