Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!
İnsanlar çift yaratılmış sözünü hep duyarız ama bu benzerlikler sizleri adeta şoke edecek! Ünlü futbolcuların benzerleri görenlere "yok artık" dedirtecek cinsten. Son olarak kaleci Volkan Demirel'in hepimizin defalarca izlediği bir Yeşilçam filmindeki "ikizi" sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Milli kaleci Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi'nin benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta sahaların yıldızı Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın yıldızı Tosun Paşa filmindeki Seferoğulları'ndan Suphi olmak üzere ünlü sporcuların benzerleri...
10.07.2019 06:48
- Son Güncelleme: 10.07.2019 06:48
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