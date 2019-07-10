Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!

İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna söylememişler. Ünlü sporcuların benzerleri görenleri hayrete düşüren cinsten. İçlerinde en garip olan ise Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'dan geliyor. İşte sizi hayretler içerisinde bırakacak benzerlikler...