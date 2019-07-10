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Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!

İnsanlar çift yaratılmış sözünü hep duyarız ama bu benzerlikler sizleri adeta şoke edecek! Ünlü futbolcuların benzerleri görenlere "yok artık" dedirtecek cinsten. Son olarak kaleci Volkan Demirel'in hepimizin defalarca izlediği bir Yeşilçam filmindeki "ikizi" sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Milli kaleci Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi'nin benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta sahaların yıldızı Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın yıldızı Tosun Paşa filmindeki Seferoğulları'ndan Suphi olmak üzere ünlü sporcuların benzerleri...

10.07.2019 06:48 - Son Güncelleme: 10.07.2019 06:48
Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!

İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna söylememişler. Ünlü sporcuların benzerleri görenleri hayrete düşüren cinsten. İçlerinde en garip olan ise Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'dan geliyor. İşte sizi hayretler içerisinde bırakacak benzerlikler...

Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!

Pepe-Ajdar

Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!
Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!

SİVASLI INİESTA

Volkan Demirel ile Yeşilçam'ın ünlü filmi Tosun Paşa'daki Seferoğulları'ndan Suphi meğer... Çok şaşıracaksınız!

ERİC CANTONA

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