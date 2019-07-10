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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Sarı-lacivertli taraftarlarların heyecanla beklediği Mesut Özil transferinde flaş gelişme... Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin imkansız olarak gözüken Mesut Özil transferinde İngiliz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

10.07.2019 00:17 - Son Güncelleme:
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için birçok yıldız isim ile nabız yokluyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Listenin bir numarasında ise dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil var...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Fenerbahçeli taraftarlar da her gün sosyal medya hesabından yıldız futbolcuyu mesaj yağmuruna tutuyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia


İngiliz Sky Sports yayınında Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kiralamak istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İşte detaylar...

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