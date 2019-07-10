Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia
Sarı-lacivertli taraftarlarların heyecanla beklediği Mesut Özil transferinde flaş gelişme... Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin imkansız olarak gözüken Mesut Özil transferinde İngiliz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
10.07.2019 00:17
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