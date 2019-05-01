Galatasaray Alman futbolunun efsanesinin oğlu Lucas Scholl'ün peşinde

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalar sürdürülürken Alman futbolunun efsanesi Mehmet Scholl'ün oğlu Lucas Scholl gündeme geldi.

01.05.2019 16:10 - Son Güncelleme: 01.05.2019 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





