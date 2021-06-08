Vav TV İzle

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

Son dakika Beşiktaş haberleri | Aboubakar ile sözleşme konusunda anlaşamayan Beşiktaş, gözünü yeni adaylara çevirdi. Norwich'te oynayan Teemu Pukki ve Nantes'ın yıldızı Kolo Muani için temasa geçen siyah-beyazlı ekibin transfere nokta koymak istediği bildirildi.

08.06.2021 09:01 - Son Güncelleme: 08.06.2021 09:01
Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ile görüşmelerinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'ta forvet hattı için alternatiflerini hazırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

Siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü Norwich'ten Teemu Pukki ile Nantes'ten Kolo Muani. Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile iki golcüden birini kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

NORWICH'İN BANKOSU
2018'den bu yana İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, G. Rangers ve Bröndby formaları da giydi.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

KANATTA DA OYNUYOR
Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Kanatlarda da oynayabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 41 maçta oynadı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

Nantes altyapısında yetişen genç futbolcu Fransa U21 Takımı'nın formasını da 7 kez giydi ve 1 kez ağları sarstı.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

1.80 Boyundaki Finlandiyalı oyuncu Teemu Pukki profesyonel futbol kariyeri boyunca 471 maça çıkarken bu periyotta 180 gol atıp 62 de asist yaparak toplamda 242 gole direkt olarak etki etti.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday

Muani şimdiye kadar 69 karşılaşmaya çıkarken 15 gol, 14 asist üreterek 29 gole etki etti.