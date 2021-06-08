Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Forvete çifte aday
Son dakika Beşiktaş haberleri | Aboubakar ile sözleşme konusunda anlaşamayan Beşiktaş, gözünü yeni adaylara çevirdi. Norwich'te oynayan Teemu Pukki ve Nantes'ın yıldızı Kolo Muani için temasa geçen siyah-beyazlı ekibin transfere nokta koymak istediği bildirildi.
08.06.2021 09:01
- Son Güncelleme: 08.06.2021 09:01
NORWICH'İN BANKOSU
2018'den bu yana İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, G. Rangers ve Bröndby formaları da giydi.