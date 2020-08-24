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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Erol Bulut onları istemedi... | Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Erol Bulut onları istemedi... | Fenerbahçe transfer haberleri
Gelecek sezon kadro planlaması için transferde hızlı davranan Fenerbahçe'de gözler bir yanda da gönderilecek isimlerde. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut iki ismin biletini kesti ve bir başka Süper Lig ekibine önerildi. İşte detaylar.
24.08.2020 10:22
- Son Güncelleme: 24.08.2020 10:22
Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Transferde şov yapan sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Sosa'yı renklerine kattı.
Kadrosunu güçlendirme konusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Stoper takviyesi yapacaklarını açıklayan teknik direktör Erol Bulut, yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları da belirledi.
MURAT SAĞLAM VE FREY BU SEZON DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın bu sezonki kadro yapılanmasında Michael Frey ve Murat Sağlam'ı düşünmüyor.