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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Erol Bulut onları istemedi... | Fenerbahçe transfer haberleri

Gelecek sezon kadro planlaması için transferde hızlı davranan Fenerbahçe'de gözler bir yanda da gönderilecek isimlerde. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut iki ismin biletini kesti ve bir başka Süper Lig ekibine önerildi. İşte detaylar.

24.08.2020 10:22 - Son Güncelleme: 24.08.2020 10:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





