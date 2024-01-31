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Fenerbahçe'de Crespo'nun ardından o isim de ayrıldı! Yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu!

Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hedefine kilitlenen sarı lacivertlilerde transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da Miguel Crespo'nun ardından bir isim daha takımdan ayrıldı. İşte o isim ve sözleşme şartları...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 16:32 Güncelleme 31 Ocak 2024, 16:52
Fenerbahçe’de Crespo’nun ardından o isim de ayrıldı! Yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu! 1

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hedefine emin adımlarla ilerliyor. 23. hafta sonunda 60 puan toplayan sarı lacivertliler, tarihinin en iyi sezonunu geçirirken ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averajla lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçe’de Crespo’nun ardından o isim de ayrıldı! Yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu! 2

Son oynanan Ankaragücü maçını 1-0 geriden gelerek kazanan Kanarya'da gözler Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı lacivertliler, cumartesi akşamı Akdeniz ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe’de Crespo’nun ardından o isim de ayrıldı! Yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu! 3

GÜNDEM TRANSFER

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin hızlı takımı olan sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı.

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