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GÜNDEM TRANSFER

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin hızlı takımı olan sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı.