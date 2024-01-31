Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hedefine emin adımlarla ilerliyor. 23. hafta sonunda 60 puan toplayan sarı lacivertliler, tarihinin en iyi sezonunu geçirirken ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averajla lider konumda bulunuyor.
Son oynanan Ankaragücü maçını 1-0 geriden gelerek kazanan Kanarya'da gözler Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı lacivertliler, cumartesi akşamı Akdeniz ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
GÜNDEM TRANSFER
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin hızlı takımı olan sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı.