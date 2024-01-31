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Fenerbahçe'de gündem eski yıldız! Yeniden 'Çubuklu' giyecek

Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hedefine kilitlenen sarı lacivertlilerde transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok oyuncusuyla yolları ayırma kararı alan Kanarya'da gündeme eski yıldız geldi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 11:39 Güncelleme 31 Ocak 2024, 11:39
Fenerbahçe’de gündem eski yıldız! Yeniden ’Çubuklu’ giyecek 1

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hedefine emin adımlarla ilerliyor. 23. hafta sonunda 60 puan toplayan sarı lacivertliler, tarihinin en iyi sezonunu geçirirken ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averajla lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçe’de gündem eski yıldız! Yeniden ’Çubuklu’ giyecek 2

Son oynanan Ankaragücü maçını 1-0 geriden gelerek kazanan Kanarya'da gözler Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı lacivertliler, cumartesi akşamı Akdeniz ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe’de gündem eski yıldız! Yeniden ’Çubuklu’ giyecek 3

GÜNDEM TRANSFER

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin hızlı takımı olan sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları kadrosuna kattı.

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