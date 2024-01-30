Dünya devi Szymanski'ye talip! İşte konuşulan rakam

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon gösterilen etkili performansın mimarlarından biri de Sebastian Szymanski oldu. Sezon başında Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcunun adı Tottenham ile anılırken, bir başka dev kulüp daha yıldız oyuncuya talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...