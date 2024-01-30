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Dünya devi Szymanski'ye talip! İşte konuşulan rakam

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon gösterilen etkili performansın mimarlarından biri de Sebastian Szymanski oldu. Sezon başında Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcunun adı Tottenham ile anılırken, bir başka dev kulüp daha yıldız oyuncuya talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 15:52 Güncelleme 30 Ocak 2024, 15:54
Dünya devi Szymanski’ye talip! İşte konuşulan rakam 1

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dünya devi Szymanski’ye talip! İşte konuşulan rakam 2

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getirdi.

Dünya devi Szymanski’ye talip! İşte konuşulan rakam 3

Kanarya; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızla sözleşme imzaladı.

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