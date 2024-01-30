Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon gösterilen etkili performansın mimarlarından biri de Sebastian Szymanski oldu. Sezon başında Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcunun adı Tottenham ile anılırken, bir başka dev kulüp daha yıldız oyuncuya talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getirdi.
Kanarya; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızla sözleşme imzaladı.