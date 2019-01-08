Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından büyük umutlarla göreve getirilen sportif direktör Damien Comolli dönemi fiilen sona erdi. Comolli'nin Ersun Yanal'ın gelmesiyle geri plana düştüğü ve bu durumdan rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

8 Ocak 2019 Salı, 15:14:00 Güncelleme: 15:19:13
Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Damien Comolli devri kapandı... Teknik direktör Ersun Yanal gelir gelmez arka plana düşen Comolli adeta etkisiz eleman konumuna düşmüştü.

Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi

İtalyan sportif direktörün İspanya veya Dubai'de kamp yapma tekliflerini sunduğu ancak veto yediği de iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi

Comolli'nin tüm bunlardan rahatsız olduğunu bir köşede durmasının kendisini rahatsız ettiğini Semih Özsoy'la paylaştığı da gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi

Antalya kampına gitmeyen Comolli'nin ailevi sebeplerden dolayı idari izinli olarak Fransa'da bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi

Comolli'nin izninin transfer dönemine rastlaması da dikkat çekerken İtalyan sportif direktörün Liverpool'dan ayrılış süreci de benzer şekilde başlamıştı.

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