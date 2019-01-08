Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sadık Çiftpınar'dan olay paylaşım! (Futbolcuların paylaşımları)
Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'da yıldızı parlayan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. Hem yönetimin hem de taraftarın Sadık Çiftpınar'dan beklentisi oldukça büyük. Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği günden bu yana spor gündemini meşgul eden Sadık Çiftpınar şimdi de attığı bir tweet ile gündemde. Bir taraftara yanıt veren Sadık Çiftpınar'ın cevabı yüzleri güldüren cinsten. İşte Sadık Çiftpınar'dan ve futbolculardan birbirinden komik paylaşımlar.
8 Ocak 2019 Salı, 13:04:27 Güncelleme: 14:59:47
SADIK ÇİFTPINAR FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe devre arası transfer operasyonunda Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. 4 sezon boyunca Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe, 750 bin euro bonservis bedeli ödedi ve Yiğithan Güveli bonservisiyle, Barış Alıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a gönderdi.
ÖYLE TWEETLER ATTILAR Kİ...
Ülkemizde forma giyen sporcular, bazen attıkları tweetler ile gündemi oldukça meşgul etti. Sosyal medyayı etkin kullanan sporcuların tweetleri bazen kahkahaya sebep olurken bazen hüzünlendirdi. İşte sporcuların birbirinden komik paylaşımları.
Andre Moritz ise adeta bir Twitter fenomeniydi.
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