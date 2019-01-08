Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından o da ayrılıyor
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından dördüncü ayrılık da gerçekleşiyor. Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte takıma dahil edilen Aatif Chahechouhe'nun yeni takımı belli oldu.İşte Faslı futbolcunun yeni takımı...
8 Ocak 2019 Salı, 18:01:16 Güncelleme: 18:13:46
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