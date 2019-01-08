Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından o da ayrılıyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından dördüncü ayrılık da gerçekleşiyor. Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte takıma dahil edilen Aatif Chahechouhe'nun yeni takımı belli oldu.İşte Faslı futbolcunun yeni takımı...

8 Ocak 2019 Salı, 18:01:16 Güncelleme: 18:13:46
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından o da ayrılıyor

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 16 puan toplayarak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından o da ayrılıyor

Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından o da ayrılıyor

Fenerbahçe bu transfere karşılık Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle; Barış Alıcı'yı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a verdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından o da ayrılıyor

Kanarya, geçtiğimiz günlerde de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a kiralamıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından o da ayrılıyor

İkinci yarı öncesi kadrosundan üç oyuncu eksilen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere.

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