RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına devam ederken, Ozan Tufan'ın durumu da netleşiyor. Ozan için özellikle Premier Lig'den teklifler alan Fenerbahçe, o bölgeye alternatif isimler bakmaya başladı. Emre Belözoğlu'nun talebini değerlendiren yönetim milli yıldızı o bölge için hedef belirledi. İşte detaylar...

05.05.2021 13:37 - Son Güncelleme: 05.05.2021 13:37
Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün transfer listesine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız

Sarı-lacivertlilerin yıldızı hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız

Ozan Tufan'ı isteyen takım çok ancak bu konuda ilk adımı atan Crystal Palace olacak. Premier Lig ekibi, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız

2018'DE GİDİYORDU
Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako'nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan'dan vazgeçip Sörloth'u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan'ı elinden kaçırmamaya kararlı.

Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız

'20 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR'
İngiliz ekibi, Milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanmayı planlıyorlar.