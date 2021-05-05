Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına devam ederken, Ozan Tufan'ın durumu da netleşiyor. Ozan için özellikle Premier Lig'den teklifler alan Fenerbahçe, o bölgeye alternatif isimler bakmaya başladı. Emre Belözoğlu'nun talebini değerlendiren yönetim milli yıldızı o bölge için hedef belirledi. İşte detaylar...

05.05.2021 13:37 - Son Güncelleme: 05.05.2021 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





