Fenerbahçe'de çılgın plan! Ozan Tufan'ın yerine milli yıldız
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirve takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına devam ederken, Ozan Tufan'ın durumu da netleşiyor. Ozan için özellikle Premier Lig'den teklifler alan Fenerbahçe, o bölgeye alternatif isimler bakmaya başladı. Emre Belözoğlu'nun talebini değerlendiren yönetim milli yıldızı o bölge için hedef belirledi. İşte detaylar...
2018'DE GİDİYORDU
Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako'nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan'dan vazgeçip Sörloth'u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan'ı elinden kaçırmamaya kararlı.