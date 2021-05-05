Galatasaray'a Süper Lig'den 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...

Fatih Terim tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda kadrosunu gençleştirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray, Göztepe'nin altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper için harekete geçti.

05.05.2021 15:05 - Son Güncelleme: 05.05.2021 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





