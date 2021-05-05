Galatasaray'a Süper Lig'den 19'luk stoper! Fatih Terim'in son gözdesi...
Fatih Terim tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda kadrosunu gençleştirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray, Göztepe'nin altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper için harekete geçti.
05.05.2021 15:05
- Son Güncelleme: 05.05.2021 15:06
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Yeni sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar bir yandan da geleceğin takımını kurmak için çalışıyor.
Bu bağlamda genç isimlere yönelen Cimbom'da gündeme gelen isim belli oldu.
Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği genç savunma oyuncusu Alper Aşkın da Galatasaray'ın takibine takıldı.
Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında 2012 yılından bu yana forma giyen ve Aralık 2020'de profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki stoper oyuncusu için Galatasaray'ın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
A takımda henüz forma şansı bulamayan Alper, U-19 Ligi'nde de bu sezon 4 maçta forma giydi.