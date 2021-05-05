RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk iddiası süren Fenerbahçe, sezon bitiminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Gol yollarında etkisiz kalan forvet hattını değiştirmek isteyen Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın eski yıldızının transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...

05.05.2021 12:32 - Son Güncelleme: 05.05.2021 13:09
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...

Sarı lacivertliler, son olarak sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Emre Belözoğlu, 76 puanla Beşiktaş'ın altında 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...

Zeki Uzundurukan, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in Fenerbahçe'ye önerildiğini açıkladı.