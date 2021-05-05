Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını bitiriyor! Transferde büyük bomba...
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk iddiası süren Fenerbahçe, sezon bitiminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Gol yollarında etkisiz kalan forvet hattını değiştirmek isteyen Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın eski yıldızının transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...
05.05.2021 12:32
- Son Güncelleme: 05.05.2021 13:09
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Sarı lacivertliler, son olarak sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Emre Belözoğlu, 76 puanla Beşiktaş'ın altında 2. sırada yer alıyor.
Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu.
Zeki Uzundurukan, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in Fenerbahçe'ye önerildiğini açıkladı.