Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...
Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de gelen transferler sonrası çarşı pazar karıştı. Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak ve geride bıraktığı 2 yılın acısını çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerin kadrosunda sürpriz değişiklikler yaşanmaya başladı. İlerleyen günlerde Fenerbahçe'de geçen sezona göre farklı bir yol haritası çizilebilir...
16.09.2020 10:10
- Son Güncelleme: 16.09.2020 10:10
Geçen sezon kadroda bulunan Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Oğuz Kağan Güçtekin'in yanına bu yaz Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve İsmail Yüksek de eklenince orta saha futbolcularının sayısı 15'e çıktı.
DİĞER GALERİLER