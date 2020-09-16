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Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de gelen transferler sonrası çarşı pazar karıştı. Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak ve geride bıraktığı 2 yılın acısını çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerin kadrosunda sürpriz değişiklikler yaşanmaya başladı. İlerleyen günlerde Fenerbahçe'de geçen sezona göre farklı bir yol haritası çizilebilir...

16.09.2020 10:10 - Son Güncelleme: 16.09.2020 10:10
Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...

Genelde 2 defansif, 3 ofansif orta sahaya şans veren F.Bahçe'de bu 5 forma için birbirinden kaliteli isimler yarışıyor.

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Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...

Rekabet o denli yoğun ki, geçen sezonun bankoları Gustavo ve Ozan'ın ilk 11'deki yerleri bile tehlikede.

Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...

F.Bahçe'de 'orta saha' son yapılan transferlerle birlikte forma giymenin en zor olduğu mevki haline geldi.

Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...

Bu bölgede genelde 2 defansif, 3 ofansif futbolcuya şans veren sarı lacivertli takımda söz konusu 5 forma için tam 15 aday bulunuyor.

Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...

Geçen sezon kadroda bulunan Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Oğuz Kağan Güçtekin'in yanına bu yaz Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve İsmail Yüksek de eklenince orta saha futbolcularının sayısı 15'e çıktı.

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