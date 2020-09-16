Haberler Galeri Spor Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Lige Gaziantep FK galibiyetiyle başlayarak 3 puanı cebe koyan Galatasaray, Neftçi Bakü ve Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, 2 dünya yıldızının transferini bitirmek için girişimlere başladı.

16.09.2020 09:57 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:57
Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Falcao (2) ve Emre Kılınç kaydederken, Gaziantep'in tek sayısı Andre'den geldi.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Sezona galibiyetle başlayarak moralleri üst seviyeye çıkaran Galatasaray'da son şampiyon Medipol Başakşehir ile oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıkları da sürüyor.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılılar bir yandan da takıma kazandıracağı yeni isimler için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Oghenekaro Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya iki takviye daha yapabilmek için kolları sıvadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Terim'den Neftçi Bakü maçı öncesi flaş karar! Arda Turan ve Falcao...
Terim'den Neftçi Bakü maçı öncesi flaş karar! Arda Turan ve Falcao...