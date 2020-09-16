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Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Lige Gaziantep FK galibiyetiyle başlayarak 3 puanı cebe koyan Galatasaray, Neftçi Bakü ve Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, 2 dünya yıldızının transferini bitirmek için girişimlere başladı.

16.09.2020 09:57 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





