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Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor
Galatasaray bombaları patlatıyor! Terim istedi, 2 dünya yıldızı geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Lige Gaziantep FK galibiyetiyle başlayarak 3 puanı cebe koyan Galatasaray, Neftçi Bakü ve Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, 2 dünya yıldızının transferini bitirmek için girişimlere başladı.
16.09.2020 09:57
- Son Güncelleme: 16.09.2020 09:57
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Falcao (2) ve Emre Kılınç kaydederken, Gaziantep'in tek sayısı Andre'den geldi.
Sezona galibiyetle başlayarak moralleri üst seviyeye çıkaran Galatasaray'da son şampiyon Medipol Başakşehir ile oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıkları da sürüyor.
Sarı-kırmızılılar bir yandan da takıma kazandıracağı yeni isimler için yoğun mesai harcıyor.
Oghenekaro Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya iki takviye daha yapabilmek için kolları sıvadı.