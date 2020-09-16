Haberler Galeri Spor Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak

Muriqi'yi Lazio'ya rekor bedelle yollayan ve forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de masaya sürpriz bir isim geldi. İngilizler, Liverpool forması giyen Belçikalı yıldıza sarı-lacivertli takımın talip olduğunu ve transferi bitirmek için çalışmaları hızlandırdığını açıkladı.

16.09.2020 11:54 - Son Güncelleme: 16.09.2020 11:54
Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon hedefi mutlak şampiyonluk.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak

2020-2021 sezonunu Rizespor galibiyeti ile açan sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak

Kanarya'da lig heyecanı devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin ayrılığını duyurmuş, ve transfer detaylarını KAP'a açıklamıştı.

Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya göre Lazio, Fenerbahçe'ye Muriqi'in bonservisi için 17.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...
Fenerbahçe'de çarşı pazar karıştı! Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa karşı karşıya...