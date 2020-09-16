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Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak
Fenerbahçe Liverpool'un yıldızının peşinde! Transferde yer yerinden oynayacak
Muriqi'yi Lazio'ya rekor bedelle yollayan ve forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de masaya sürpriz bir isim geldi. İngilizler, Liverpool forması giyen Belçikalı yıldıza sarı-lacivertli takımın talip olduğunu ve transferi bitirmek için çalışmaları hızlandırdığını açıkladı.
16.09.2020 11:54
- Son Güncelleme: 16.09.2020 11:54
Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon hedefi mutlak şampiyonluk.
2020-2021 sezonunu Rizespor galibiyeti ile açan sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı için de hazırlıklarını sürdürüyor.
Kanarya'da lig heyecanı devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe, yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin ayrılığını duyurmuş, ve transfer detaylarını KAP'a açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya göre Lazio, Fenerbahçe'ye Muriqi'in bonservisi için 17.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.