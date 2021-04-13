Fenerbahçe’de Caner ile Altay arasında küfür gerginliği: Sen biliyorsun aramızda
Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Kanarya'nın 2. golünden sonra Caner Erkin ve Altay Bayındır arasında yaşananlar damga vururken, konu sosyal medyayı salladı. Yaşananların ardından tecrübeli futbolcu Caner Erkin'den konuyla alakalı bir açıklama da geldi.
13.04.2021 10:33
- Son Güncelleme: 13.04.2021 10:33
Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi olmayı başarmıştı.
Sarı-lacivertli camiada galibiyetin sevinci sürerken, yaşanan bir olay karşılaşmaya damga vurdu.
Fenerbahçe'nin dün akşam attığı 2. golden sonra, gol sevinci sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. Maçın ardından ise konuyla ilgili Caner Erkin'den çok net bir açıklama geldi.
GOL SEVİNCİNDE İLGİNÇ OLAY
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1 kazanırken golleri 56'da Mert Hakan, 71. dakikada Valencia, 90+5'te Sinan Gümüş attı. Fakat Valencia'nın attığı gol sırasında Caner'in hareketi gözlerden kaçmadı.
ALTAY HATASI SONRASI GELEN GOLE ÇOK SEVİNDİ
Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin yediği golde hata yapmış, pozisyon sonrası ise adeta yıkılmıştı. Daha sonra Valencia'nın attığı golle durum 2-1'e gelince gol sevince ortak olmak için kalesinden çıkıp sahanın diğer tarafına koşarak gelmişti.