RAMAZAN İMSAKİYE
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Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı

Süper Lig'de üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan ve geri düşen Galatasaray'da kulüpten herhangi bir reaksiyon gelmedi. Daha önce "8 de kapanır 18 de" diyerek şampiyonluk ateşini yakan Fatih Terim'in sessizliği de taraftarı küstürürken, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalınma riski ortaya çıktı.

13.04.2021 09:42 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:42
Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Galatasaray'da arka arkaya gelen kayıpların ardından herkes köşesine çekildi!.. Devre arasında yeni oyuncuların takıma katılmasıyla güzel bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü yenilgisiyle birlikte tam anlamıyla çöküşe geçti. Başkent'te 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken aslında işin bu noktalara geleceğine kimse ihtimal vermiyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Ancak hemen ardından gelen Sivas beraberliği alarm zillerinin çaldığını gösterdi. Kayseri'de alınan galibiyetin ise son kurşun olduğu ortaya çıktı. Cimbom bir daha belini doğrultamadı.

Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Özellike Çaykur Rizespor maçı tam anlamıyla bir yıkımdı. Karadeniz ekibi karşısında sadece 3 puanı değil teknik direktör Fatih Terim'i de kaybetti. Terim'siz çıkılan 2 maçta 5 puan daha kaybedildi ve lider Beşiktaş'la arasındaki fark 8'e yükseldi. Ancak daha da kötüsü yönetim ve Fatih Terim'in sessizliği...

Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Taraftarlar, Karagümrük maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösterirken yönetimden herhangi bir açıklama gelmedi. Her daim iddialı olmasıyla bilinen ve son şampiyonlukta '8 de kapanır 18 de' Terim'in de sessizliği sarı-kırmızılıları küstürdü.

Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR
28. haftadaki Ankaragücü maçından sonra liderliği bırakan Galatasaray bir daha belini düzeltemedi. Galatasaray, şu an Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada... Sakatlıklar, cezalılar, kadro tercihleri de bu süreçte kötü gidişatı tetiklerken şampiyonluk artık kaf dağının arkasında...

Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Daha kötüsü, camiayı, taraftarları, takımı ayağa kaldıracak herhangi bir umut ışığı belirlememesi... Bu nedenle Şampiyonlar Ligi ihtimalinin de her geçen gün zayıflıyor olması... Taraftarlar en azından kalan 8 maçın kazanılmasını ve Şampiyonlar Ligi hedefinin korunmasını bekliyor.