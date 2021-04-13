Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Özellike Çaykur Rizespor maçı tam anlamıyla bir yıkımdı. Karadeniz ekibi karşısında sadece 3 puanı değil teknik direktör Fatih Terim'i de kaybetti. Terim'siz çıkılan 2 maçta 5 puan daha kaybedildi ve lider Beşiktaş'la arasındaki fark 8'e yükseldi. Ancak daha da kötüsü yönetim ve Fatih Terim'in sessizliği...