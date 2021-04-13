Fatih Terim Galatasaray taraftarını küstürdü... Flaş Şampiyonlar Ligi detayı
Süper Lig'de üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan ve geri düşen Galatasaray'da kulüpten herhangi bir reaksiyon gelmedi. Daha önce "8 de kapanır 18 de" diyerek şampiyonluk ateşini yakan Fatih Terim'in sessizliği de taraftarı küstürürken, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalınma riski ortaya çıktı.
Galatasaray'da arka arkaya gelen kayıpların ardından herkes köşesine çekildi!.. Devre arasında yeni oyuncuların takıma katılmasıyla güzel bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü yenilgisiyle birlikte tam anlamıyla çöküşe geçti. Başkent'te 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken aslında işin bu noktalara geleceğine kimse ihtimal vermiyordu.
BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Özellike Çaykur Rizespor maçı tam anlamıyla bir yıkımdı. Karadeniz ekibi karşısında sadece 3 puanı değil teknik direktör Fatih Terim'i de kaybetti. Terim'siz çıkılan 2 maçta 5 puan daha kaybedildi ve lider Beşiktaş'la arasındaki fark 8'e yükseldi. Ancak daha da kötüsü yönetim ve Fatih Terim'in sessizliği...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR
28. haftadaki Ankaragücü maçından sonra liderliği bırakan Galatasaray bir daha belini düzeltemedi. Galatasaray, şu an Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada... Sakatlıklar, cezalılar, kadro tercihleri de bu süreçte kötü gidişatı tetiklerken şampiyonluk artık kaf dağının arkasında...