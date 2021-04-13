Galatasaray'a Çin'den dünya yıldızı! Sezon sonu...

Süper Lig'de yaptığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışına adeta havlu atan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz dönemi için hazırlıklara başlayan sarı kırmızılı ekibe dünya yıldızı bir isim önerildi. Menajerinin "Galatasaray'a getirebilirim" dediği yıldız isimle ilgili Galatasaray yönetimi de teklife olumlu yaklaştı. İşte detaylar...

13.04.2021 13:05 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





