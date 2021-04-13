Galatasaray'a Çin'den dünya yıldızı! Sezon sonu...
Süper Lig'de yaptığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışına adeta havlu atan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz dönemi için hazırlıklara başlayan sarı kırmızılı ekibe dünya yıldızı bir isim önerildi. Menajerinin "Galatasaray'a getirebilirim" dediği yıldız isimle ilgili Galatasaray yönetimi de teklife olumlu yaklaştı. İşte detaylar...
13.04.2021 13:05
- Son Güncelleme: 13.04.2021 13:05
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.