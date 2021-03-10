Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezon için golcü arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu önderliğinde başlatılan transfer operasyonunda dünya yıldızı 2 golcünün adı masaya geldi. İşte detaylar...
10.03.2021 16:52
- Son Güncelleme: 10.03.2021 16:52
Mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin şampiyonluk yolunda rakipleri olan Beşiktaş ve Galatasaray'dan, en büyük eksiği golcüsü.
Sezon başında kadroya katılan Samatta, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Enner Valencia'dan beklenen performansı alamayan Fener, sezon sonu için golcüsünü şimdiden bitirmeye hazırlanıyor.
Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kanarya, ipi göğüslemesi halinde Devler Ligi'nde de takımı sırtlayabilecek bir golcü arıyor.
Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kanarya, ipi göğüslemesi halinde Devler Ligi'nde de takımı sırtlayabilecek bir golcü arıyor.