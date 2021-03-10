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Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezon için golcü arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu önderliğinde başlatılan transfer operasyonunda dünya yıldızı 2 golcünün adı masaya geldi. İşte detaylar...

10.03.2021 16:52 - Son Güncelleme: 10.03.2021 16:52
Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada

Mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada

Sarı lacivertlilerin şampiyonluk yolunda rakipleri olan Beşiktaş ve Galatasaray'dan, en büyük eksiği golcüsü.

Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada

Sezon başında kadroya katılan Samatta, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Enner Valencia'dan beklenen performansı alamayan Fener, sezon sonu için golcüsünü şimdiden bitirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada

Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kanarya, ipi göğüslemesi halinde Devler Ligi'nde de takımı sırtlayabilecek bir golcü arıyor.

Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada

Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kanarya, ipi göğüslemesi halinde Devler Ligi'nde de takımı sırtlayabilecek bir golcü arıyor.