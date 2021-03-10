Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! Dünya yıldızı 2 golcü masada

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezon için golcü arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu önderliğinde başlatılan transfer operasyonunda dünya yıldızı 2 golcünün adı masaya geldi. İşte detaylar...

10.03.2021 16:52 - Son Güncelleme: 10.03.2021 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





