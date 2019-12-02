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İtalya'da Merih Demiral isyanı 'Bu canavara bir şans verin'

İtalya Ligi Serie A'da Juventus, Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası taraftar isyanı bastı. Hedefteki isim ise tek bir kişiydi. O da Matthijs de Ligt. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar Merih Demiral'ı istiyor...

02.12.2019 11:58 - Son Güncelleme: 02.12.2019 12:18
İtalya'da Merih Demiral isyanı 'Bu canavara bir şans verin'

İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta mücadelesinde Juventus, kendi sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı ve bu sezon evinde ilk kez puan kaybı yaşadı.

İtalya'da Merih Demiral isyanı 'Bu canavara bir şans verin'

Bu beraberliğin ardından Juve taraftarlarının hedefindeki tek isim, 'yine' hata yapan Hollandalı stoper Matthijs De Ligt oldu.

İtalya'da Merih Demiral isyanı 'Bu canavara bir şans verin'

Daha önce de oynadığı karşılaşmalarda çok kritik hatalar yapan De Ligt'e bu kez gelen tepkiler çok sert oldu.

İtalya'da Merih Demiral isyanı 'Bu canavara bir şans verin'

YİNE HATA YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısı henüz daha yeni başlamışken gelişen Sassuolo atağında topu uzaklaştırmak isterken rakibinin önüne atan ve Juventus'un ikinci golü yemesine sebep olan De Ligt'e sosyal medyadan büyük tepki geldi.

İtalya'da Merih Demiral isyanı 'Bu canavara bir şans verin'

Tepki gösteren taraftarların birçoğu, Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Matthijs De Ligt'i dinlendirmesi ve yerine Merih Demiral'ı oynatması gerektiğini savundu.

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