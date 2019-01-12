Fatih Terim Galatasaray'ın yeni 11'ini belirledi

YUNUS AKGÜN KAMPTA ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU

Galatasaray'da Ozan Kabak ile birlikte sezon başında beklentinin en yüksek olduğu genç oyunculardan biri de Yunusu Akgün'dü. İlk yarıda ara ara şans bulan 18 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim birçok bölgede kullanmak istiyor. Eskişehir ile oynanan hazırlık maçında en çok sivrilen isim olan Yunus Akgün, her iki kanatta ve kenar bekler de Terim'e opsiyon oluşturuyor.