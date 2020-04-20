Fenerbahçe'de büyük kriz! Muriqi, Obradovic ve transfer...
Koronavirüs salgını ülkeleri derinden sarsarken, ekonomiye olan etkileri de futbol kulüplerini zor durumda bıraktı. Sponsorlar birbiri ardına çekilirken, liglerin ertelenmesi nedeniyle kulüpler de mali krize girdi. Liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'de kriz kapıya dayandı. İşte Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeler...
20.04.2020 11:04
- Son Güncelleme: 20.04.2020 11:04
Koronavirüs kontrol altına alınıp spor organizasyonları başladığında Fenerbahçe'yi önemli problemler bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre, yapılan birçok araştırmada, koronavirüs salgınına bağlı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm dünyada spor kulüplerinin küçülmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya koyulurken, Türkiye'de bu durumdan en çok etkilenecek kulüplerden biri de Fenerbahçe...
Haziran 2021'deki seçimli genel kurula şampiyon girmek isteyen Başkan Ali Koç'un yeni sezona nasıl bir kadro yapısı ve teknik ekiple başlayacağı merak konusu. 'Gidecekler', 'kalacaklar' listeleri yapılırken, teknik adam isimleri de havalarda uçuşuyor...
SEYİRCİSİZ MAÇLAR GELİRLERİ VURACAK
Kulüp ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya. Ligin kalan bölümüne devam edilse bile karşılaşmaların seyircisiz oynanması öngörülüyor.
Bu durumda gerek bilet satışları gerekse Fenerium gelirleri ciddi anlamda düşecek. Virüs korkusunun, gelecek sezonki kombine satışlara etki etmesi de muhtemel.