Fenerbahçe'de büyük kriz! Muriqi, Obradovic ve transfer...

Hürriyet'in haberine göre, yapılan birçok araştırmada, koronavirüs salgınına bağlı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm dünyada spor kulüplerinin küçülmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya koyulurken, Türkiye'de bu durumdan en çok etkilenecek kulüplerden biri de Fenerbahçe...