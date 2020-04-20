Son dakika spor haberleri | Galatasaray'a transferde kötü haber!
Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada topladığı 26 puanla şampiyonluk mücadelesine katılan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına da başladı. Sarı-kırmızılı takım ile ilgili birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan bir isimden kötü haber geldi.
20.04.2020 16:55
- Son Güncelleme: 20.04.2020 16:55
Önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında girişimlerine şimdiden başlayan Galatasaray için bu günlerde birçok transfer söylentisi gelmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...
Şampiyonluk kupasına göz koymuş olan Galatasaray ligin ilk 26 haftası itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alırken, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...
Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırırken sezon sonunda yollarını ayıracağı bazı isimler de netleşmişti.
Bu isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Mariano iken, tecrübeli oyuncunun yerine oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi.