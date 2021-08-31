Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Libyalı ön libero listede
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayan, Avrupa'da ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başarabilen Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Gedson Fernandes transferinden olumlu sonuç alamayan sarı-kırmızılı ekip, Braga'nın Libyalı ön liberosu için girişimlere başladı.
31.08.2021 10:30
- Son Güncelleme: 31.08.2021 10:30
Kasımpaşa maçına Taylan Antalya'nın hatasını damga vurdu. Başarılı futbolcu skor 2-1'iken Muslera'nın pasını kontrol edemedi ve ardından Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesine yol açan gol geldi.
Daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Vazgeçmeyen sarı-kırmızılıların Musrati için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in, çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek. 2 Eylül'den önce transferinin bitirilmesi için çalışılacak.