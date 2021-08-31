Galatasaray’da orta sahaya yeni aday! Libyalı ön libero listede

Daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Vazgeçmeyen sarı-kırmızılıların Musrati için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in, çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek. 2 Eylül'den önce transferinin bitirilmesi için çalışılacak.