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Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ı sırtladı! Göz dolduran performans

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ı çeyrek finale taşıdı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finalist oldu. Penaltı atışları sırasında Ersin Destanoğlu'na destek veren taraftarlar, maçın ardından genç file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu. Ersin ayrıca taraftarlara üçlü çektirdi. İşte detaylar...

11.02.2022 01:37 - Son Güncelleme: 11.02.2022 01:50
Ersin Destanoğlu Beşiktaş’ı sırtladı! Göz dolduran performans

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ı çeyrek finale taşıdı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finalist oldu.

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Ersin Destanoğlu Beşiktaş’ı sırtladı! Göz dolduran performans

Siyah-beyazlı ekip, normal ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta rakibine penaltı atışlarında 3-1 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ersin Destanoğlu Beşiktaş’ı sırtladı! Göz dolduran performans

Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi, yarın çekilecek kura sonrası belli olacak.

Ersin Destanoğlu Beşiktaş’ı sırtladı! Göz dolduran performans

SON 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş son üç maçı galibiyet alamadan tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını berabere bitiren siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe karşılaşmasında da üstünlük sağlayamadı.

Ersin Destanoğlu Beşiktaş’ı sırtladı! Göz dolduran performans

Beşiktaş, son 2 maçta ayrıca gol atma başarısı gösteremedi.

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