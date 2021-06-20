Galatasaray'da orta sahaya Japon dinamo! Girişimler başladı
Son dakika Galatasaray haberleri | Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, orta saha arayışlarına devam ediyor. FFP anlaşmasını tamamlayan ve bu konuda eli rahatlayan Galatasaray, orta saha için Japon oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...
20.06.2021 07:42
- Son Güncelleme: 20.06.2021 07:42
Transferde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le sözleşme imzalayan Galatasaray, orta sahada 6 numara pozisyonunda oynayabilecek bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.
Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte ön libero pozisyonunda sadece Taylan Antalyalı kaldı.
Teknik direktör belirsizliği yaşayan Galatasaray, scout ekibinin raporu doğrultusunda oyuncularla görüşmelerini gerçekleştiriyor. Sarı kırmızılılarda transfer harekatını ise Abdürrahim Albayrak yürütüyor.
Galatasaray, orta saha bölgesinde görev yapabilecek Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katsa da bu oyuncuları rotasyonda düşünüyor.
ORTA SAHA MORITA'YA EMANET!
6 numara pozisyonuna net performans verecek bir ismi getirmeyi planlayan Cimbom, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı transfer listesine aldı. İzleme komitesinin önerdiği oyuncuy için girişimler başladı.