Galatasaray'da orta sahaya Japon dinamo! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray haberleri | Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, orta saha arayışlarına devam ediyor. FFP anlaşmasını tamamlayan ve bu konuda eli rahatlayan Galatasaray, orta saha için Japon oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...

20.06.2021 07:42 - Son Güncelleme: 20.06.2021 07:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





