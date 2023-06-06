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Haberler Spor Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! "Babalar evlatlarına küsmezler"

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! "Babalar evlatlarına küsmezler"

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de 2018 yılında başkanlığa seçilen Ali Koç'a tepkiler büyüyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi öncesi stat ve tesislere giderek tepki gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe'de flaş bir Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

06.06.2023 13:05 - Son Güncelleme: 06.06.2023 13:06
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım gelişmesi! Babalar evlatlarına küsmezler

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım gelişmesi! Babalar evlatlarına küsmezler

Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hasreti devam ederken, yönetime de tepkiler büyüdü.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım gelişmesi! Babalar evlatlarına küsmezler

Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı önünde toplanan taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım gelişmesi! Babalar evlatlarına küsmezler

Tüm bu olaylar sonrası flaş bir Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım gelişmesi! Babalar evlatlarına küsmezler

BAĞLAR KOPTU

Fenerbahçe taraftarı ile Başkan Ali Koç arasındaki bağ tamamen koptu…

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