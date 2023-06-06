Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! "Babalar evlatlarına küsmezler"
Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de 2018 yılında başkanlığa seçilen Ali Koç'a tepkiler büyüyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi öncesi stat ve tesislere giderek tepki gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe'de flaş bir Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
06.06.2023 13:05 - Son Güncelleme: 06.06.2023 13:06
Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı önünde toplanan taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.