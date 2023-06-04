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Haberler Spor Aslantepe'de görsel şölen! İşte Galatasaray'ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler

Aslantepe'de görsel şölen! İşte Galatasaray'ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler

Süper Lig'de 37. hafta sona erdi. Şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu perçinledi. Galatasaray 23. şampiyonluğu büyük coşku ile kutladı. Futbolcular ve yüzlerce taraftar stadı adeta karnaval alanına çevirdi. İşte o anlardan kareler...

04.06.2023 22:48 - Son Güncelleme: 04.06.2023 23:30
Aslantepe’de görsel şölen! İşte Galatasaray’ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

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Aslantepe’de görsel şölen! İşte Galatasaray’ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü.

Aslantepe’de görsel şölen! İşte Galatasaray’ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler

Elazığ'da da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlamak için Öğretmenevi önüne akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi.

Aslantepe’de görsel şölen! İşte Galatasaray’ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler

Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Aslantepe’de görsel şölen! İşte Galatasaray’ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler
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