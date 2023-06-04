Aslantepe'de görsel şölen! İşte Galatasaray'ın coşkulu şampiyonluk kutlamasından kareler
Süper Lig'de 37. hafta sona erdi. Şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu perçinledi. Galatasaray 23. şampiyonluğu büyük coşku ile kutladı. Futbolcular ve yüzlerce taraftar stadı adeta karnaval alanına çevirdi. İşte o anlardan kareler...
04.06.2023 22:48 - Son Güncelleme: 04.06.2023 23:30
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.
Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü.
Elazığ'da da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlamak için Öğretmenevi önüne akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi.