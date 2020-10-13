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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kaleci Altay Bayındır'a sordu: Marcao tokat attı mı? İşte son dakika açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kaleci Altay Bayındır'a sordu: Marcao tokat attı mı? İşte son dakika açıklaması
Transfer döneminde sarı-lacivertlilerin başına getirilen Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Yeni transferleri, sezonu değerlendiren Erol Bulut, Galatasaray'ın Ümit Milli Takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılı futbolcu Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiasıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Erol Bulut'un o açıklamaları.
13.10.2020 11:04
- Son Güncelleme: 13.10.2020 11:04
Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4'ü Süper Lig, 6'sı özel 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmelerinin yanlış olduğunu söylerken, 18 transferle işinin zor olacağı eleştirilerine de yanıt verdi. İşte Sabah Gazetesi'nin derlediği Bulut'un o sözleri...
Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım.
"İSTEYEN FORMAYI ALIR"
Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Halen eksiklerimiz var.
Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce G.Saray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır. Maçların seyircisiz olması bizi olumsuz etkiledi. Olsalar itici etkisi olurdu.
"ÜMİTLERİ KABUL ETMEDİK"
İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik. Teknik heyetimiz kalabalık olabilir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var.